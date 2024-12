Ilfattoquotidiano.it - Caso Brigandì, Lega Nord per l’indipendenza della Padania condannata a pagare 3 milioni

Il Tribunale civile di Milano ha condannatoperal pagamento di 3di euro in favore dell’avvocato Matteo, exle storico di Umberto Bossi ed ex parlamentare del movimento “a titolo di compensi professionali”. Lo si legge nel provvedimento firmato dal giudice Sarah Gravagnola e depositato nei giorni scorsi. La giudiceV sezione civile ha invece escluso che laSalvini Premier debba rispondere in solido del risarcimento e anzi l’avvocatoè stato condannato ale spese di lite del partito del vice presidente del consiglioOltre due anni fa ille era stato assolto dall’accusa di patrocinio infedele e autoriciclaggio ribaltando il verdetto di condanna di primo grado. L’accusa riguardava il decreto ingiuntivo ottenuto danei confronti del Carroccio per assicurarsi il pagamento di 1,9come compenso per la sua attività.