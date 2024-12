Quotidiano.net - Borse europee in attesa della BCE: Milano in rialzo, future Usa in rosso

Si muovono al rallentatore le principalicon iUsa ine indecisioneBCE sui tassi, con un probabile taglio di 25 punti base. Altrettanti ne ha tagliati la Banca nazionale Svizzera, che ha portato il costo del denaro dallo 0,75 allo 0,5%, con un calo del franco a quota 1,07 euro e 1,12 dollari. La migliore è(+0,4%), seguita da Francoforte (+0,1%), Londra (+0,05%), Parigi (-0,05%) e Madrid (-0,01%). In lieveil greggio (Wti +0,14% a 70,39 dollari al barile), mentre scivola il gas (-3,03% a 43,34 euro al MWh) per le temperature più mitinorma attese la prossima settimana nell'Europa Occidentale. Debole l'oro (-0,07% a 2.709,77 dollari l'oncia), ininvece l'acciaio (+0,32% a 3.419 dollari la tonnellata). In calo il dollaro a 0,95 euro, mentre la sterlina scende a 0,78 sul biglietto verde.