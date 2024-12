Bce taglia tassi cosa cambia per i mutui Fisso o variabile? Le simulazioni

Leggi su .com

(Adnkronos) – La Bce hato, per l’ultima volta quest’anno, idi interesse di 25 punti base. Facile.it stima che, dopo la sforbiciata dell'Eurotower, la rata di un mutuostandard potrebbe scendere di circa 18 euro nei prossimi mesi. Il 2024, in particolare il secondo semestre, è stato un periodo caratterizzato dal calo degli .L'articolo Bceper i? Leproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”