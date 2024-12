Secoloditalia.it - Autonomia, la Cassazione dice sì al referendum. La Russa: “Giusto che decidano gli italiani”

Leggi su Secoloditalia.it

La Corte diha dato l’ok alper l’abrogazione dell’differenziata. La parola definitiva ora torna alla Corte Costituzionale (che si riunirà a gennaio) per la questione legata all’ammissibilità. Un percorso a ostacoli voluto dalle opposizioni per tentare la spallata alla riforma licenziata dal governo e approvata in via definitiva dal Parlamento. Laha ribaltato in parte il parere della Consulta che invece aveva dichiarato legittima la legge Calderoli, promulgata il 25 giugno scorso. E aveva bocciato la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’rigettando il ricorso pretestuoso delle “regioni rosse”. Oggi cade invece il quesito presentato dai consigli regionali che puntavano all’abrogazione parziale., sì dellaalabrogativoNeanche a dirlo le opposizioni fanno festa, a cominciare da Angelo Bonelli, e parlano di disfatta della Lega.