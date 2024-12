Laprimapagina.it - Alcune doti mentali migliorano con l’avanzare dell’età

Non sempre la vecchiaia è deleteria per il nostro cervello. Indubbiamente capacità come la memoria e la velocità di elaborazione vanno ad affievolirsi ma studi recenti hanno rilevato che non si tratta di un decadimento totale. Infatticon.Sono stati analizzati 700 pazienti di età tra i 58 e i 98 anni e sono state evidenziate abilità cerebrali che sembrano rafforzarsi con la vecchiaia. I ricercatori hanno sottoposto i partecipanti ad un test per valutarne la risposta e l’attenzione, meglio conosciuto come test di rete di attenzione (ANT). Il monitoraggio ha puntato l’obiettivo su tre processispecifici: allerta, orientamento spaziale e inibizione esecutiva delle distrazioni. “Utilizziamo costantemente tutti e tre i processi”, informa João Veríssimo, psicolinguista dell’Università di Lisbona.