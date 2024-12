Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni registrazione 10 dicembre, un gavettone e due abbandoni

Leggi su Tutto.tv

Martedì 10è stata registrata una nuova puntata di. Tra i momenti particolarmente concitati c’è stato unsubito da una dama del Trono Over. In merito a quello Classico, invece, c’è stato un epilogo inaspettato per Martina De Ioannon e non solo. Ecco cosa è successo. Dueal Trono Classico dinella scorsaNelle prossime puntate dici saranno diversi colpi di scena. Martina De Ioannon bacerà Gianmarco in camerino. Leriportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che il ragazzo era andato da lei per chiarire e improvvisamente l’ha baciata e lei c’è stata. Ciro, nel vedere questa scena, si è molto arrabbiato ed ha preferito abbandonare il programma.Per quanto riguarda Francesca Sorrentino, invece, la giovane ha deciso di non abbandonare il trono, ma ha chiesto di far scendere nuovi corteggiatori.