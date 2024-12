Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-12-2024 ore 19:27

dailynews radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno perquisizioni se ordine della Procura di Prato per l’esplosione del deposito Eni di Calenzano i carabinieri Si sono presentati in uno stabilimento vicino Firenze e la stazione di Potenza la ditta incaricata dei lavori di manutenzione per cui erano stati trasferiti tecnici Lucani Gerardo Pepe Franco Cirelli morti insieme Apri autisti per la deflagrazione avvenuta nell’area di carico del deposito e dati ipotizzati per ora contro ignoti omicidio colposo disastro di emozioni ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro andiamo in Congo dei dodici campioni iniziali raccolti 10 sono risultati positivi alla malaria anche se è possibile che sia coinvolta più di una malattia E quanto ha affermato il direttore generale di Venezia a proposito della malattia non ancora identificato in altre regioni scorsi nel Repubblica Democratica del Congo In ogni caso se non i campioni saranno raccolti analizzati per determinare la causa cause esatte i casi sono 416 con 31 decessi da inizio ottobre Ilaria alti livelli di manutenzione e basta la copertura vaccinale sottolineato il direttore generale del 9 m/s possiamo dire invece degli altri di tutta la fermata lembi cyclette dittatore Siriano Assad si trova in Russia al sicuro che Questo dimostra che Mosca agisce come richiesto in una situazione così straordinaria alla domanda se il cremino consegnare la strada al processo ha risposto la Russia non è parte della convenzione che hai triturato la corte penale internazionale nella notte ancora Raid di Israele sulla Siria secondo l’osservatorio per i diritti umani sono stati colpiti i siti radar e di tutti i velivoli all’ aeroporto militare ancora essere la pulizia tubi coreana riferito che le guardie di sicurezza hanno bloccato la squadra investigativa speciale Dall’ingresso nell’edificio principale degli uffici del presidente Ion indagato per surrezione abuso d’ufficio nell’ambito della legge marziale Imposta il 3 dicembre ritirato dopo 6 ore Per la bocciatura del parlamento riduzione iniziata abbiamo ottenuto l’accesso per le perquisizioni alla parte dei servizi civili al momento non siamo entrato nell’edificio principale per le restrizioni imposte dalle guardie di sicurezza presidenziali ha riferito la polizia se continuate localichiusure ai partiti in Europa dellania scrive il Guardian hanno raggiunto un accordo per formare una maggioranza di governo che studia la testa e potenzialmente sostenga un unico candidato per la ripetizione delle lezioni annullate venerdì dalla corte suprema per sospetti di ingerenze filorusse alle elezioni nel primo turno era in vantaggio l’esponente del estrema critico della NATO Jules Cooking una sconosciuta ai più dando origine ad accuse l’ingerenza russa il nuovo governo dovrà elaborare un nuovo calendario per le elezioni presidenziali che probabilmente si terranno nella prima parte del 2025 era la notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa