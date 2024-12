Game-experience.it - The Plucky Squire, è disponibile la Stramlined Mode dedicata ai giocatori “esperti”

Leggi su Game-experience.it

All’inizio di quest’anno, il team di sviluppo All Possible Futures ed il publisher Devolver Digital hanno lanciato Thesu PC, PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch con grande successo. Non contenti di questo, hanno resola Streamlined.Ma per alcuni di voi avventurieri più, la ricerca di Jot tra le dimensioni attraverso la Terra di Mojo era un po’ troppo ansiosa di prendervi per mano. ecco perché siamo lieti di presentare una nuovissima versione di The, rivolta a quei coraggiosi guerrieri che non hanno paura di avventurarsi senza alcun aiuto.Grazie a questa nuova modalità è possibile gustarsi un’avventura più diretta e senza distrazioni, rivolta a chiunque preferisca un’esperienza meno guidata. Grazie a questo aggiornamento sono stati tagliati i dialoghi meno necessari, rimuovendo o riducendo i suggerimenti della telecamera, tagliando alcuni contenuti tutorial e il controllo del gioco viene tolto meno spesso.