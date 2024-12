Tarantinitime.it - Spaccio a domicilio, arrestato 25enne

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun giovane pregiudicato tarantino ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini didi sostanza stupefacente e commercio di prodotti contraffatti.Nel corso della continua attività antidroga, i poliziotti hanno messo sotto osservazione un giovane di 25 anni a loro conosciuto per pregressi reati in materia di, sospettato di aver ripreso l’illecita attività con la consegna adelle dosi di sostanza stupefacente.Dopo averlo pedinato per giorni, i poliziotti lo hanno seguito mentre a bordo del suo scooter sfrecciava a gran velocità per il corso principale della borgata di Talsano, fermandosi poi a confabulare con alcuni suoi coetanei sul ciglio della careggiata.Gli agenti, presumendo di trovarsi in presenza di un’ennesima cessione di sostanze stupefacenti senza dare nell’occhio, hanno provato ad avvicinarsi a piedi al giovane che all’improvviso accorgendosi del loro arrivo, è balzato in sella alla sua moto ed in controsenso ha cercato di darsi alla fuga andando a collidere proprio con l’auto dei poliziotti che era in attesa poco distante.