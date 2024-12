Ilfattoquotidiano.it - Serie B, Andrea Masiello infortunato: non affronterà il Bari per la settima volta consecutiva

Ancora unanonil. Sabato 21 dicembre, come già accaduto nei sei precedenti vissuti tra Südtirol e il, l’ex difensore biancorosso non scenderà in campo per affrontare il suo passato. Questanon prenderà parte alla partita del San Nicola, in programma alle 15 e valida per la 18esima giornata del campionato diB, per “una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della gamba sinistra – si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal Südtirol – rimediata nel riscaldamento pre-gara contro la Juve Stabia”.Per lanon incrocerà la sua ex squadra con la quale ha giocato dal 2008 al 2011. Il difensore ex Atalanta tra le altre, è stato l’emblema dello scandalo calcioscommesse (accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva) venendo arrestato e squalificato per due anni e cinque mesi.