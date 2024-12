Ilrestodelcarlino.it - Scritte anonime contro la politica. La firma degli anarchici sui muri

"La cosa che più mi stupisce in questo gesto è il simboloutilizzato come: non pensavo ci fossero ancoraa Loreto". Non si scompone ma è, anzi, ironico, il sindaco di Loreto Moreno Pieroni dopo leoffensive comparse nella notte a Villa Costantina, nell’area di piazza Padre Pio. Un muro e una impalcatura imbrattate con frasila sua persona e i politici in generale, ad opera di ignoti che hanno lasciato come ‘’ in entrambe leil noto simbolo. Grande l’indignazione in città che ieri mattina si è svegliata apprendendo dell’accaduto. "Ad opera di ignoti e, aggiungo io, anche di vigliacchi – continua Pieroni – che non hanno neppure il coraggio di metterci la faccia quando esprimono il loro dissenso politico. Tutte le opinioni sono legittime, ma vanno espresse con la dialettica e il rispetto, nei luoghi dovuti.