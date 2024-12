Ilfoglio.it - Sarà Meloni il tramite europeo che cerca Trump? Possibile

Al direttore - Per DonaldGiorgiaè “una vera fonte di energia”. A qualcosa la fiamma serve ancora.Roberto Alatri Sul rapporto fra, fiammelle a parte, suggerisco alcuni spunti utili offerti dall’ultimo numero dell’Economist. L’Economist sostiene che, al di là della retorica, pernonfacile trasformare Orbán nel suo punto di riferimento fortissimo della politica europea, perché “per quanto influente possa essere nei circoliiani, nessuno in Europa si fida di lui” e se Orbán “è un ponte della destra Maga, è un ponte verso il nulla”. A questo proposito, l’Economist dice che l’Italia diha tutte le caratteristiche per diventare, in questa fase, il famoso paese a cui faceva riferimento Henry Kissinger quando retoricamente e polemicamente si chiedeva: ma chi devo chiamare se voglio parlare con l’Europa? E’ probabile, dice l’Economist, cheabbia la sua parte di lamentele con l’Italia, che fa cose che considera riprovevoli (l’Italia è il secondo maggiore esportatore di beni dell’Ue in America dopo la Germania, e acquista relativamente poco dagli Stati Uniti, e l’Italia lesina sulla difesa, spendendo solo l’1,5 per cento del pil per le sue Forze armate, ben al di sotto dell’obiettivo del 2 per cento concordato un decennio fa dagli alleati della Nato).