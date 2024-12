Paura nel Salento camion in fiamme in pieno giorno Conducente salvato da automobilista

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora forti momenti dineldove, questa mattina, unè stato divorato dallementre circolava, con ilalla guida. L’episodio si è verificato intorno alle otto di questa mattina all’ingresso di Ortelle, in prossimità dell’incrocio semaforico che si trova alle porte del paese. Qui, come detto, per cause ancora tutte da chiarire e specificare, unche trasportava sabbia e terriccio ha preso fuoco, mentre si trovava in sosta davanti al semaforo. Lehanno avuto origine dal vano motore ed hanno velocemente avvolto tutto il mezzo che è stato completamente divorato dal fuoco. Ad accorgersi per fortuna si quanto stava avvenendo è stato undi passaggio in zona, un 33enne di Giuggianello, che si trovava dall’altro lato della strada, a bordo della propria vettura.