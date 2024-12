Orgoglio Gasperini | Contento al 999% Ci è mancata una virgola ma siamo più vicini al Real Madrid

Bergamonews.it - Orgoglio Gasperini: “Contento al 99,9%. Ci è mancata una virgola, ma siamo più vicini al Real Madrid”

Bergamo. Il sentimento che prevale è l’: per il percorso fatto per arrivare fino a qui, per come si è giocato alla pari con il, per come ora si guarda avanti, con l’obiettivo di superarsi ancora una volta. Gian Pieroesprime questo sentimento nel post partita, dopo che la sua Atalanta ha perso 2-3 contro i campioni d’Europa in carica.Battuta inevitabile sullo splendido striscione che gli ha dedicato la Curva Nord: “Ho fatto la camminata con Carlo entrando in campo, spalle alla Curva, all’inizio non me ne ero accorto. Poi l’ho visto, ma voglio rivedere le foto. Non posso far altro che ringraziare questa gente: il mio livello di appartenenza è totale. È gratificante, perché avere dedicato uno striscione così bello. Me lo rivedrò bene in foto”.“Sonoal 99,9%” afferma il tecnico parlando del match, “il mio pensiero va già a come sfruttare questa partita per i miglioramenti del futuro.