Napoli, annuncio in diretta per il colpo in attacco: tifosi spiazzati

Ilè tornato ad attirare l’attenzione per l’che è arrivato in: le parole rivelate hanno spiazzato proprio tutti.Ildeve smaltire quanto prima le due sconfitte consecutive subite per mano della Lazio, prima in Coppa Italia e dopo in campionato. La testa è perciò già rivolta, sia da Conte sia dai suoi uomini, alla trasferta ad Udine contro l’Udinese di Runjai? ma nel frattempo è arrivato anche uninche ha spiazzato tutti. Possibilein? Ecco cos’è stato riferito.inper ilin(LaPresse) – Tvplay.itIl club partenopeo deve ritrovare la confidenza con il gol che è mancata negli ultimi impegni affrontati. In questo senso ci si aspetta decisamente di più da Romelu Lukaku ma occhio anche a cosa è stato detto proprio pochi minuti fa.