Lapresse.it - Mondiali 2034, la Fifa ufficializza: saranno in Arabia Saudita

Leggi su Lapresse.it

Adesso è ufficiale: l’ospiterà il Mondiale di calcio del. Lo ha annunciato lanel corso di un Congresso a Zurigo a cui hanno partecipato oltre 200 federazioni. L’, candidato unico per l’edizione, sarà il primo paese ad organizzare da solo la Coppa del Mondo a 48 squadre, con 104 partite in programma. La famiglia realeè intenzionata a spendere decine di miliardi di dollari in progetti relativi al Mondiale nell’ambito di un progetto più grande, ‘Vision 2030, che mira a modernizzare la società e l’economia.Quando si terranno iAncora incerto il periodo in cui verrà organizzata la manifestazione: esclusa la finestra estiva a causa delle alte temperature, è complicato anche immaginare lo slot novembre-dicembre, utilizzato dal Qatar nel 2022, a causa del Ramadan e della contemporaneità con i Giochi asiatici multisport in programma a Riyadh.