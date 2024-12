Oasport.it - LIVE Scandicci-Stoccarda, Champions League volley femminile in DIRETTA: 15-9 buon avvio delle toscane.

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CALCIT DIDALLE 19.0017-11 Fuori di parecchio il servizio di Baijens.17-10 Errore in attacco di Varela.16-10 Baijens, quarto punto con la diagonale in fast.15-10 Primo tempo deciso di Varela al centro.TIME OUT15-9 Fallo di posizionamento di.14-9 Palla vagante sotto rete sfruttata da Baijens.13-9 Errore a servizio di Morrissette.12-9 Muro di Stautz su Baijens.12-8 Lunga la battuta di Antropova.12-7 Primo tempo d’oro di Baijens!11-7 Rivers, mani out e terzo punto personale.11-6 SUPER PIPE di Bajema!10-6 Mani out Segura, primo personale.10-5 In rete la giocata timida di Segura.9-5 Torna a referto: out il muro di Bajema su attacco di Varela.TIME OUT9-4 Fast che non trova il campo di Varela.