Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Curtis e Morini in semifinale nei 100 stile! Tra poco Miressi e Pilato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIINGLI ORARI E GLI ITALIANI IN GARA OGGI9.38: Il libanese Doueihy vince la sesta batteria dei 100con 47?91 e va al comando della graduatoria9.36: Va al comando l’uruguagio Aranda che vince la quinta batteria con 48?449.33: Il rappresentante di Guatemala Vasquez vince la quarta batteria con 49?79 ma non è in testa alla classifica generale9.30: La terza batteria va al rappresentante di Guam Poppe con il crono di 51?369.27: Il sudanese Ibrahim si impone nella seconda batteria con un tempo piuttosto alto, 55?409.35: Il rappresentante dell’Ecuador Birkett Deraud vince la prima batteria dei 100uomini con 49?52. Ci sono 11 batterie in programma, nella terz’ultima Deplano, nella penultima9.