Metropolitanmagazine.it - Le dichiarazioni di Leonardo Caffo dopo la sentenza spiegano perché invitarlo a Più Libri Più Liberi sia stato un errore

«Continuava a ripetermi che io ero una idiota, una incapace. Mi diceva che non avevo neanche le palle per denunciarlo, e che comunque mi avrebbe distrutta e nessuno mi avrebbe creduto». La quinta sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Alessandra Clemente, invece, ha ascoltato le testimonianze dell’ex compagna di, e le ha dato ragione. Ieri il filosofo e autore catanese ècondannato a quattro anni per maltrattamenti e lesioni gravi ai danni della donna. Dovrà inoltre versarle una provvisionale di quarantacinquemila euro.Unadi primo grado che arriva al termine di una serrata battaglia legale. Per Carola, però, è soprattutto la fine di un incubo, oltre che la conferma di «una verità che per quasi due anni ho cercato di far emergere, affrontando innumerevoli difficoltà, sia sul piano personale e legale che mediatico.