La Spezia Azienda settore antincendio cerca tre agenti venditori

operante nele sicurezza ri. Indispensabile patente B ed essere automuniti. Inquadramento con contratto Enasarco con apertura di P.IVA. Si offre inserimento in area definita e strutturata, formazione tecnica e commerciale continua, contributo mensile fino a 1500 euro per i primi 6 mesi al raggiungimento di obiettivi minimi mensili per agevolare l’inizio dell’attività. Luogo di lavoro: Lae provincia. Le candidature dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] . FACCHINI. Impresa della logistica che opera per conto di un corriere ri5 facchini addetti allo scarico dei pacchi in arrivo e alla loro ripartizione nei furgoni in partenza per le diverse destinazioni. Gradita esperienza precedente.