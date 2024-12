Ilrestodelcarlino.it - Jesi, furti in serie in centro: arrestato 32enne e 22enne

(Ancona), 11 dicembre 2023 –inin: arrestati dai carabinieri due uomini per furto continuato aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. In azione nella tarda mattinata di ieri i carabinieri del Nor - Aliquota Radiomobile della compagnia dii quali dopo unadi segnalazioni sono riusciti a inseguire e arrestare due cittadini stranieri une un. La prima segnalazione è arrivata da un ragazzo, anch’egli straniero, ospite di una struttura di accoglienza il quale aveva messo in fuga due giovani dopo averli sorpresi a rovistare nel suo zainetto. Pochi minuti dopo una seconda segnalazione per un furto avvenuto all’interno di un’attività commerciale nell’area del mercato comunale. I militari, immediatamente intervenuti, hanno appreso dal titolare di tale attività che due soggetti, dei quali ha fornito una descrizione, dopo averlo distratto, gli avevano sottratto una borsa contenente il proprio portafogli con all’interno del denaro, i documenti personali e due tessere bancomat.