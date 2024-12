Intelligenza artificiale, urge un codice che ne disciplini l’uso

Leggi su Ildenaro.it

E’ sempre più frequente la diffusione da parte di ogni fonte di informazione dei fotomontaggi di ultima generazione, quelli realizzati con l’aiuto della AI, la ormai più che nota. C’é da aggiungere che, certamente non per mano degli utilizzatori finali di quella creazione che, sarà necessaria la promulgazione di unche ne, chi dovrà redigerlo non é ancora dato saperlo. Un suo aspetto è comunque certo: nel Grande Libro della Storia quel frutto del pensiero dell’Uomo sarà nel gruppo degli altri eventi che, nel corso dei secoli, hanno inciso in modo particolare sull’evoluzione dell’umanità. La patacca che sta circolando da alcuni giorni è quella della modalità di congedarsi della Premier Meloni dal Presidente di fatto degli USA Musk. Esso viene fatto passare, almeno a colpo d’occhio, come un bacio tanto appassionato quanto più che improbabile.