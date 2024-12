Davidemaggio.it - Inside Out diventa una serie tv su Disney+

Leggi su Davidemaggio.it

Nuona strenna natalizia in arrivo su, dopo il lancio della bellissima favola moderna Uonderbois: da oggi sono disponibili sulla piattaforma i quattro episodi della nuova miniDream Productions: dal mondo diOut, che riporta sullo schermo i personaggi di uno dei titoli animati più amati degli ultimi anni.Collocata temporalmente tra il primo e il secondo film diOut, che è uscito nelle sale la scorsa estate, laè un mockumentary, ovvero un racconto creato sotto forma di falso documentario. Ed è ambientata come sempre nella mente della protagonista, Riley, o meglio nei suoi sogni.La trama di Dream Productions: dal mondo diOutRiley sta crescendo, non è più una bambina ma non è ancora neanche una vera adolescente, e quando i suoi ricordi hanno bisogno di un’ulteriore elaborazione, Gioia e le altre emozioni li inviano alla Dream Productions.