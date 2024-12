Incidente sui binari a Rubiera | macchinista travolto e ucciso nel Reggiano

Leggi su Open.online

Unè statoallo scalo merci di, in provincia di Reggio Emilia, mentre attraversava i. Si tratta di un dipendente di Mercitalia, azienda pubblica che si occupa di logistica e trasporto merci del gruppo Ferrovie dello Stato. L’è avvenuto intorno alle 20.40 di mercoledì 11 dicembre. La linea tra Milano e Bologna è stata immediatamente sospesa per permettere tutti i rilievi del caso. Trenitalia ha avvisato che sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Alle 21.20, la circolazione era rallentata perché limitata a un soloo. Non è ancora chiaro quanto avvenuto ma, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che si stanno occupando della vicenda, la vittima stava camminando a piedi lungo iper arrivare in stazione dopo aver finito il turno di lavoro.