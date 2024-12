Gqitalia.it - I migliori sex toys di coppia per un regalo piccante, anche a Natale

È (quasi) il 2025, e se i sexdinon sono ancora entrati nel vostro repertorio intimo, forse è il momento di rivedere la vostra playlist. D'altronde, perché aspettare che le lenzuola diventino un mortorio? Tanto più che questi giocattoli non servono solo a ravvivare i fuochi di un rapporto ormai arenato sul divano in zona pantofole e serie tv, maa rendere più frizzantini i primi capitoli di una nuova relazione. L'obiettivo è mescolare le carte in tavola e abbattere quel gigantesco tabù che spaventa molti: la condivisione. Non tanto dell'oggetto in sé – ça va sans dire – quanto piuttosto del dialogo che lo accompagna.