Ilrestodelcarlino.it - Crisi Beko: il governo italiano minaccia sanzioni se il piano industriale non cambia

Un’azione congiunta, forte e convincente, per spingere l’azienda a fare marcia indietro su unconsiderato devastante per il distrettosia piceno che fabrianese. È la sintesi del summit sulla vertenzache si è svolto ieri pomeriggio a Roma, al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un confronto durissimo, al termine del quale il ministro Urso ha previsto un altro incontro tra le parti a metà gennaio, dopo le festività natalizie. Se a quella scadenza ildell’azienda risulterà ancora inaccettabile sule non corrisponderà pienamente alle prescrizioni, ilattiverà i poteri sanzionatori previsti per inadempienza dalla normativa sulla golden power.Europe, in una nota, "ha confermato integralmente ildi trasformazione delle attività italiane presentato ale alle parti sociali lo scorso 20 novembre, risultato di una revisione complessiva delle attività europee dell’azienda, in conformità con il quadro legale e normativo".