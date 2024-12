Iltempo.it - Corona gela Berlinguer: "Il vaccino mi ha rovinato la vita"

Maurosorprende Bianca, dando ragione al governo e gridando alla dittatura sanitaria. Ospite come di consueto di È sempre Cartabianca su Rete 4, lo scrittore e alpinista ha detto la sua sull'eliminazione delle multe per chi non si era vaccinato durante la pandemia e spiazza la conduttrice Mediaset. “Non bisognerà più pagarle. È giusto o sbagliato?” chiede la conduttrice: “Ma ci mancherebbe altro. Pagare delle multe per un obbligo dittatoriale che io non voglio fare e mi obbligavano oppure paghi la multa. Quella era una mini-dittatura della salute”. “Eh però lei si è vaccinato su Covid, no?” lo incalzaperò non la prende bene: “Non tocchiamo questo tasto – spiega – Io mi sono trovato larovinata col. Larovinata fisicamente”. La conduttrice vuole saperne di più ela accontenta: “Non sono più stato lo stesso.