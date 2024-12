Ilfattoquotidiano.it - Corea del Sud, l’ex ministro della Difesa tenta il suicidio in carcere. Blitz della polizia negli uffici del presidente, le guardie li bloccano

Gli inquirenti sono in pressing sule tutti gli alti dignitari sudni per attribuire tutte le responsabilitàbreve imposizionelegge marziale, il 3 dicembre scorso, da parte del capo dello Stato. E la pressione è così forte cheKim Yong-hyun hato di togliersi la vita in una Seul, dove è detenuto con l’accusa di insurrezione, come riferito da Shin Yong-hae, il capo del centro penitenziario, durante un’udienza parlamentare. Kim, ritenuta la figura centrale del casolegge marziale, è detenuto “in una cella di protezione e la sua salute rimane stabile”.C’è di più. Lasta cercando di perquisire l’o delYoon Suk-yeol, ma ledi sicurezza, riferiscono gli agenti, stanno bloccando la squadra investigativa speciale che stando di entrare nei locali riservati al capo dello Stato, anche lui indagato per insurrezione e abuso d’o.