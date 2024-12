Ilnapolista.it - Conte si aspetta tre colpi a gennaio: difensore centrale, esterno e una mezzala (Corsport)

sitree una)Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport chesitre. Diciamo che i primi due sono più urgenti e si tratta di un(in uscita sarebbe Juan Jesus) e un.Scrive il Corriere dello Sport:Antonioè in attesa di rinforzi, li, se lialla luce delle valutazioni andate in scena in questi primi mesi azzurri. Le sue, in questa fase, potrebbero essere riassunte così: un– anche d’esperienza – che possa rappresentare un’alternativa credibile a Rrahmani e Buongiorno, però consapevole delle gerarchie; un terzino di fascia, meglio se un jolly capace di giocare sia a destra sia a sinistra; un centrocampista, più che altro unacon qualità offensive e idee.