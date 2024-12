Sport.quotidiano.net - Cittadella: Mattia Gori nuovo allenatore, lascia la Sanremese

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laha scelto il successore di Francesco Salmi in panchina. È, 33enne tecnico ravennate che ieri ha rescisso con la, formazione del girone ’A’ di Serie D che ha guidato in questa prima parte della stagione e cheall’11° posto con 23 punti in 17 gare, a -7 dai playoff e +3 dalla zona playout.sarà annunciato oggi e dirigerà il primo allenamento nel pomeriggio assieme ai due collaboratori dello staff che lo seguono da Sanremo: il vice Damiano Bertani, già match analyst alla Reggiana con Diana e Alvini e poi all’Empoli in A al fianco di Zanetti, e il preparatore atletico Matteo Pantaleoni, carpigiano per tanti anni al Carpi poi al fianco di mister Stefano Sottili alla Viterbese, Feralpi Salò, Pistoiese e Juve Stabia, che prima di Sanremo era stato anche al Riccione in D sempre con