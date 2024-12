Quotidiano.net - Bce: quarto taglio dei tassi, focus sul futuro e calo dei costi bancari in Italia

Arriva ildeidella Bce dall‘inizio della fase espansiva iniziata a giugno, ma nel Consiglio che si riunisce a partire da oggi i governatori già guardano al dopo. Con un confronto fra le colombe che puntano a un ritmo più deciso di riduzione del costo del denaro di fronte alle incognite di Trump, dei dazi e dell‘instabilità politica in Francia, e i falchi che chiedono prudenza. In programma sul tavolo dei banchieri centrali giovedì c‘è un probabile, ulterioreda 25 punti base del tasso sui depositi, che scenderebbe così al 3% dal 3,25% attuale. Una decisione data praticamente per certa dai mercati, anche se c‘è – in netta minoranza – chi scommette su una mossa più decisa da mezzo punto percentuale che probabilmente verrà comunque messa sul tavolo e discussa. Intanto dopo sette anni di aumenti cala, nel 2023, il costo dei conti correntiingrazie alla riduzione dei canoni e al maggior uso dei pagamenti digitali mentre sono scesi i prelievi di contante.