Audience, dal 30 dicembre rivoluzione Auditel. Cambiano gli standard di rilevazione

(Adnkronos) –cambia i propriper la misurazione dell’. Lo ha annunciato oggi il direttore generale della società, Paolo Lugiato, durante una conferenza stampa. A partire dal 302024 le misurazioni della società “includeranno i dati in tempo reale di quanti guarderanno un programma anche da pc, tablet e smartphone, oltre agli ascolti on demand su tutti gli schermi” ha detto il direttore generale. Le rilevazioni si sommeranno al tradizionaledi programma che riporta l’ascolto, relativo al giorno precedente, dei programmi andati in onda sulle emittenti per le qualidispone del palinsesto editoriale, effettuate sugli schermi televisivi delle prime case degli italiani. “Abbiamo rilevato che il digital aggiunge circa il 4% di ascolti agli editori tradizionali – ha sottolineato Lugiato -.