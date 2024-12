Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, un video gameplay mostra il sistema di combattimento di Yasuke e Naoe

Leggi su Game-experience.it

Ubisoft ha pubblicato un nuovodidedicato interamente aldi, evidenziando le differenze tra i due protagonisti,.Le sequenzeno nello specifico undinamico, che combina azione diretta e approcci stealth, enfatizzando le abilità uniche dei personaggi e le loro armi distintive. Questo primo assaggio del combat system alimenta l’attesa per il debutto ufficiale del gioco, previsto per il 2025.Dando quindi un’occhiata a questo nuovoè possibile avere un assaggio delle meccaniche fondamentali e le caratteristiche distintive dei due protagonisti giocabili., un imponente samurai, eccelle nei combattimenti frontali grazie alla sua forza e alla capacità di bloccare i colpi avversari. Può utilizzare armi potenti come la naginata, il kanabo e un arco Yumi, dindo anche abilità stealth con un approccio meno agile ma altrettanto letale.