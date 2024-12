Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya da impazzire: occhio languido e... come si mostra la tennista russa | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'amore continua? Oppure no?e Jannik Sinner fanno ancora coppia? Chi lo sa, il mistero fitto degli ultimi mesi è destinato a perdurare. E si parla di mistero semplicemente perché pare che il ragazzo di San Candido sia volato a Miami - Florida, Stati Uniti - per il compleanno della collega. Insomma, senza le indiscrezioni su quel volo nessuno avrebbe più puntato un cent sul perdurare della loro relazione. Già, perché da troppi mesi piovevano troppi indizi circa il fatto che tra i due fosse finita, game over, kaputt, all'italianissimo capolinea. E invece chi lo sa. Tanto néné tantomeno Jannik si sbottoneranno mai sulla pruriginosa vicenda. Al massimo, in un futuro chissà quanto remoto, un altro bacetto su un campo e in favor di pubblico a confermare che no, non è ancora finita.