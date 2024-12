Ilrestodelcarlino.it - Allarme aggressioni agli autisti dei bus: “Botte e sputi, noi lasciati soli e con la paura”

Ferrara, 11 dicembre 2024 – “Noi abbiamo”, Sergio Chendi stringe il volante del bus. E’ fermo davanti alla stazione, la gente sale. “Va a Cona?”, chiede un’anziana, la sciarpa fino al mento. “Certo”, annuisce Chendi, dieci anni in cabina, gli occhi allo specchietto retrovisore, la divisa di Tper. Guida il 6, che dalla stazione di Ferrara arriva all’ospedale di Cona. E’ una delle linee ’calde’ nella ragnatela che le tratte di Tper disegnano sulla città. “Soprattutto la sera nelle linee extraurbane, come quella che va ad Ariano, siamo solo noi. Gli anziani, le famiglie dopo le 19,30 non salgono più sull’autobus”, racconta dal suo diario di bordo. Una sorta di coprifuoco. L’autista resta in balia di ragazzi che hanno alzato il gomito, minorenni senza biglietto, vandali per noia tra le poltroncine e le pubblicità di paesi lontani.