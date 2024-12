.com - ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI nel 2025 torna live in Italia negli stadi

Una voce inconfondibile e unica, un repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, una band straordinaria composta da grandissimi professionisti nazionali e internazionali, un’overdose di musica tutta suonata dal vivo, di pura energia e. d’amore!Dopo il grande successo dell'”Overdose D’Amore World Tour“, che lo scorso anno ha attraversato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando 1 milione di spettatori e facendo tappa in 5ni,nelincon il suo tour “OVERDOSE D’AMORE“.Nuove “sere d’estate” in cui la carica esplosiva diattraverserà l’, regalando ancora una volta intense e indimenticabili emozioni per tutto il suo pubblico.Queste le date del tour “Overdose D’Amore“ (prodotte da Friends & Partners):19 GIUGNO –o del Conero – ANCONA21 GIUGNO –o San Nicola – BARI26 GIUGNO –o Olimpico Grande Torino – TORINO28 GIUGNO –o Euganeo – PADOVAROMA – coming soon.