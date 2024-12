Lapresse.it - Usa, omicidio del ceo UnitedHealthcare Brian Thompson: arrestato il killer Luigi Mangione

Dopo il volto, fotografato dalle telecamere di sorveglianza, il presuntodel ceo diha anche un nome. Si tratta del 26enne, nato e cresciuto nell’area di Baltimora, in Maryland, ex studente modello, laureato in ingegneria. L’annuncio lo ha dato la capa della polizia di New York, Jessica Tisch, nella conferenza stampa convocata dal sindaco Eric Adams.Per tutta la mattinata si erano succedute sui media Usa varie indiscrezioni, dopo che una “persona di interesse” era stata fermata alle 9.15 (ora locale) dalla polizia ad Altoona, in Pennsylvania. Il sospettoera stato riconosciuto dal dipendente di un McDonald’s, dovesi era fermato a mangiare. Gli agenti gli avevano trovato addosso, tra l’altro, una pistola simile a quella usata per l’di Bob, un silenziatore, documenti falsi, tra cui quello del New Jersey compatibile con la falsa patente usata per registrarsi in un ostello di New York lo scorso 24 novembre, 10 giorni prima dell’agguato mortale.