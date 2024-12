Lapresse.it - Siria: prima riunione governo con ambasciatori, presente anche Italia

Torino, 10 dic. (LaPresse) – Si è tenuto oggi un incontro con glistranieri a Damasco, durante il quale è stato deciso di avviare un coordinamento di alto livello con il nuovo esecutivo. Lo ha annunciato il Dipartimento degli Affari Politici del nuovono. Tra i Paesi coinvolti, sottolinea la Farnesina, l’è l’unico Stato europeo e occidentale ad aver stabilito un contatto ufficiale con la nuova leadership, che ha ora il compito di costruire lapost-Assad. La presenza di un ambasciatoreno a Damasco in questa fase storica rappresenta una significativa opportunità strategica, soprattutto considerate le dinamiche geopolitiche in corso in Medio Oriente. Tale cambiamento, aggiunge la Farnesina, potrebbe influenzarel’approccio complessivo dell’Unione europea nei confronti della regione.