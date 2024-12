Romadailynews.it - Roma: arrestati due giovani per rapina aggravata in abitazione

Due 23enni di origini romene sono stati fermati dai Carabinieri a seguito di un tentativo diin via Cassia.I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frascati hanno arrestato due 23enni di origini romene, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine, con l’accusa diin.I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei due, li hanno seguiti fino a un complesso condominiale in via Cassia. Qui, i due sono stati sorpresi mentre scavalcavano le recinzioni di alcune abitazioni, probabilmente intenti a individuare l’obiettivo per un furto.All’arrivo dei Carabinieri, i sospetti hanno tentato la fuga e aggredito gli agenti nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Dopo essere stati bloccati, sono stati trovati in possesso di uno zaino contenente passamontagna, cacciaviti, guanti e torce, strumenti tipici per compiere effrazioni, tutti sequestrati.