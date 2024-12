Ilfogliettone.it - Rincari Telepass, ecco le alternative per risparmiare

ha aumentato i prezzi del suo canone “base” a partire dal 1° luglio del 2024, in seguito aidei pedaggi autostradali che erano entrati precedentemente in vigore. Questa novità non è passata inosservata, soprattutto per chi viaggia quotidianamente in autostrada: il costo è salito da 1,83 a 3,90 euro, con un aumento del 113%. La società ha spiegato che gli aumenti sono derivati da una strategia di “nuovo posizionamento sul mercato consumer”, mirata al diventare “il principale operatore di mobilità integrata”.Molti consumatori si chiedono come potersui costi e, di fatto, non mancano lefornite da operatori come UnipolMove. Il sistema dei pagamenti “drive through” è stato infatti liberalizzato nel 2019, da una direttiva dell’Unione Europea che ha introdotto l’interoperabilità dei sistemi di pedaggio a livello comunitario.