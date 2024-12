Quando si giocano gli ottavi di finale e gli spareggi di Champions League? Ecco le date

Leggi su Sportface.it

La fase a girone unico della2024/2025 sta per giungere al termine. Le squadre, impegnate ora nella sesta giornata, dovranno affrontare ancora due partite ciascuna. La settima giornata è attesa tra il 21 e il 22 gennaio, con l’ottava e ultima che avrà poi luogo il 29 dello stesso mese. Successivamente, le squadre qualificate tra la nona e la ventiquattresima piazza si vedranno impegnate negli. Il successo in queste partite sarà fondamentale per ottenere il pass e continuare il proprio percorso in Europa. Glisi giocheranno su andata e ritorno, con l’andata attesa tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, mentre le gare di ritorno si svolgeranno martedì 18 e mercoledì 19 febbraio. Completata la griglia delle sedici squadre che avranno accesso alla fase successiva, i team qualificati si impegneranno neglidi, anch’essi giocati su andata e ritorno.