Mister Movie | Le foto dal set di The Boys 5 Stagione confermano un’altra trama scioccante

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La produzione della quinta e ultimadi “The” è finalmente iniziata, e i fan non potrebbero essere più entusiasti. Con nuovetrapelate dal set, la serie continua a mantenere la sua tradizione di satira spietata e critica sociale, questa volta spingendo l’enfasi sull’autoritarismo e il fascismo.Un Campo della “Libertà” Distopicoclass="wp-block-heading">Le immagini del set, pubblicate dall’utente Sonya su X, mostrano un inquietante “Freedom Camp”, costruito per imitare i campi di concentramento nazisti. Il complesso, indicato come “Vernon Corporation Services Freedom Camp 47”, è ingannevolmente colorato e recintato, con un cartello sopra l’ingresso che recita “La libertà ti rende libero”, un chiaro riferimento alla frase nazista “Il lavoro ti rende libero”.