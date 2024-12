Isaechia.it - Milly Carlucci sull’accusa di molestie a Guillermo Mariotto: “Non scherziamo! Il vero caso è l’abbandono dello studio. Se sarà in giuria? Deciderà la Rai”

è sempre più al centro del dibattito. La sua improvvisa sparizione dallodi Ballando con le Stelle nel bel mezzo della diretta sta facendo a lungo discutere. “Attapirato” da Valerio Staffelli per questa ragione, il giurato non l’ha presa bene. Anche Ivan Zazzaroni, suo collega, si è espresso in merito alla questione, definendolo un colpo di scena in linea con la personalità controversa di, da sempre eccentrico e stravagante.Al giurato però, oltre alla colpa di aver lasciato la poltrona vuota, viene imputata anche quella di aver di tanto in tanto ecceduto nei commenti fisici sui concorrenti in gara e sui loro maestri. Battute fuori luogo, punzecchiamenti un po’ troppo incalzanti e una fugace “toccatina” dietro le quinte che ha fatto parlare di m0lestia., in un’intervista a Il Corriere, ha preso posizione su quello che ormai è diventato il