Movieplayer.it - Milly Carlucci: "Le molestie di Mariotto? Ha solo perso l'equilibrio", ma sul ritorno a Ballando decide la RAI

Leggi su Movieplayer.it

In attesa checon le stelle 2024 torni in TV sabato 14 dicembre,si è espressa su Guillermo, sulle presunteal ballerino e sul possibilein giuria. La sua reazione era la più attesa:ha finalmente rotto il silenzio sul caso Guillermo, che, nell'attesa di una decisione da parte della RAI sul suocon le stelle, si è arricchito di nuovi dettagli. Dopo il weekend dominato dalla notizia della rottura del Tapiro di Striscia, infatti, nelle ultime ore a tenere banco è un'altra questione di ordine etico. Guillermoha molestato un ballerino? Nella puntata ormai famosa del 30 novembre, ad attirare l'attenzione del pubblico social dopo la notizia della fuga improvvisa dello stilista, era stato un video in cui lo .