MasterChef Italia 14 | giudici nuove regole e un ingresso misterioso Tutte le novità di questa edizione e quando in tv

Da giovedì 12 dicembre arriva14. La giuria, composta dal magico trio di chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, promette moltissimeper. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, vediamo insieme cosa ci aspetta quest’anno.Ledi14Il cooking show più amato daglini sta per tornare. Quest’anno però, il programma introdurrà tantissimee sorprese. All’insegna del “tutto può succedere”, verranno introdotti nuovi meccanismi all’interno della gara.Nei primi due episodi ci saranno i Live Cooking. Durantegara, gli aspiranti componenti della classe dovranno creare un piatto che rappresenti la propria idea di cucina. Coloro che conquisteranno i palati dei treandranno direttamente in Masterclass, mentre chi otterrà due sì verrà messo in stand-by.