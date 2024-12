Ilrestodelcarlino.it - Maiolati Spontini, torna la due giorni del “Moie Christmas party” in piazza

(Ancona), 10 dicembre 2024 – Si scaldano i motori per una duedi eventi dedicati al Natale nella centraleKennedy e in via Cavour a. È la seconda edizione dell’evento “”, organizzata da Pro Loco e Comune in programma dal pomeriggio di sabato a tutta la giornata di domenica prossima. Si potranno acquistare prodotti nei mercatini di artigianato artistico, disposti lungo via Cavour, mentre insarà allestita la “Casa di Babbo Natale”, con un’area selfie, trampolieri luminosi e spettacoli di fuoco. Collaboreranno all’iniziativa il gruppo scout “Matteo Mazzanti” di, che farà animazione per bambini, e la “Consulta dei giovani”, che si occuperà di organizzare una caccia al tesoro a tema natalizio nel pomeriggio di domenica. La Banda L’Esina e la loro Junior Band allieteranno l’evento con alcuni brani musicali mentre i bambini del catechismo, con le animatrici della parrocchia Santa Maria di, eseguiranno dei canti natalizi.