Ma che ca**o di voglia avete? | rissa al concerto di Anna Pepe lei ferma tutto | Video

"Raga, ma chedidi picchiarvi sotto la neve aldella Baddie? Che qua siamo tutti felici e presi bene":, una delle cantanti più afte nel panorama musicale italiano, è stata costretta a interrompere il suoa causa di unascoppiata tra due ragazzi che erano lì a vederla. L'artista non è riuscita a non accorgersi di quanto successo proprio nelle prime file sotto al palco, dove due suoi fan prima hanno iniziato a discutere e poi sono finiti alle mani. La preoccupazione della cantante, però, è stata una nello specifico: "a posto voi ragazze? L'importante che non rompono il c***o a voi ragazze, che veramente.". In molti, tra il pubblico, hanno apprezzato il gesto della cantante, applaudendola a lungo. Non è la prima volta che succedono episodi del genere ai concerti della, che finora ha vissuto diversi inconvenienti durante i suoi live: qualche settimana fa, ad esempio, una bambina è scomparsa per qualche istante ed è stata ritrovata in un secondo momento, facendo preoccupare non solo chi era con lei al, ma anche l'artista stessa.