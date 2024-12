Lapresse.it - M5S, Conte: “Siamo progressisti ma alternativi a schema destra-sinistra”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente del M5S, Giuseppe, vola a Bruxelles e in una conferenza stampa al Parlamento europeo dice a chiare lettere: “Finalmente oggi si parla in Italia, grazie a noi anche, di area progressista. Prima invece loera quello novecentesco tradizionale,. E’ uno, obiettivamente, in Italia, come in altri Paesi, che non aiuta a chiarire il confronto. Storicamente spesso forze dihanno perseguito politiche neoliberiste. Ecco perché la comunità, quindi la base, ha scelto di definire il Movimento 5 Stelle una forza progressista indipendente, per evitare equivoci”. La proposta di“Oggi noi proponiamo un progetto politico alternativo – prosegue -. E’ assolutamente alternativo alladi governo, alle forze che sono oggi al governo in Italia, che noi riteniamo reazionarie, le riteniamo restauratrici.