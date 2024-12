Ilfattoquotidiano.it - Luigi Mangione, il presunto assassino del Ceo Brian Thompson, è virale sui social ma molti non sanno cosa abbia fatto: “Chi è? Che ha fatto questo cucciolo?”

Nel vasto e variegato universo del web, dove spesso realtà e follia si mescolano, può accadere l’impensabile. Undiventa un eroe perché in, anzissimi, nonche si tratta, appunto, di un. È l’assurdo caso di, accusato dell’omicidio di, CEO di United Health Care, ucciso il 4 dicembre scorso a New York di fronte a un albergo di Manhattan dove doveva partecipare a una riunione del gruppo.La situazione su X (il vecchio Twitter) è a dir poco sfuggita di mano. Basta scrivere “” nella barra di ricerca per rendersene conto. Idolatrato come fosse un tronista di Uomini e Donne: “bono è ovunque“, scrive un utente palesando poi la propria ignoranza:”Ma chi è? Che hail?“. Un altro gli risponde: “Ha ucciso il CEO di una multinazionale di assicurazioni o qualdel genere.