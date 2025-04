Todaro Oltre amore Francesca Tocca in lacrime

Liberoquotidiano.it - "Todaro? Oltre l'amore": Francesca Tocca in lacrime

"Adesso siamo molto sereni, ci tengo a dire che abbiamo un buon rapporto. Abbiamo dato tutto alla nostra relazione e abbiamo provato a salvarla, il bene rimane ma va moltol'":, ballerina professionista di Amici, lo ha detto a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando del suo ex Raimondo, anche lui ballerino. I due, che sono stati una coppia per più dieci anni, qualche mese fa hanno annunciato la loro separazione. A tal proposito laha raccontato: "Abbiamo capito che, forse, quando si ama tanto come ci siamo amati noi, lasciarsi andare a vicenda è la scelta migliore se le cose non funzionano più. Noi ci siamo sempre l'una per l'altro. Oggi, quando ci vediamo, stiamo bene, siamo più sereni di prima, anche se non è più la stessa cosa". Poi, quando la Toffanin ha chiesto alla sua ospite se potrà mai esserci un ritorno di fiamma con, lei ha risposto: "Nella vita non si sa mai nulla, soprattutto per come sono fatta io che vivo alla giornata.